Отец герцогини Меган поздравил дочь с рождением сына и выразил надежду на примирение

Отец герцогини Сассекской Меган поздравил дочь с рождением сына. Томас Маркл выразил надежду на скорое примирение с дочерью, а также на то, что скоро он сможет увидеть своего маленького внука.

6 мая 37-летняя супруга британского принца Гарри родила первенца. Новоиспеченные родители невероятно счастливы. Пока они не показали малыша общественности и не назвали его имя.

Отец герцогини Меган гордится тем, что его внук родился в королевской семье. Мужчина выразил уверенность в том, что в будущем он будет с достоинством служить британскому народу, передает The Sun. Томас также надеется, что в скором времени он наконец познакомится с мужем дочери и их сыном.