Отец герцогини Меган поздравил дочь с рождением сына и выразил надежду на примирение
8 мая 2019, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]
Отец герцогини Сассекской Меган поздравил дочь с рождением сына. Томас Маркл выразил надежду на скорое примирение с дочерью, а также на то, что скоро он сможет увидеть своего маленького внука.
6 мая 37-летняя супруга британского принца Гарри родила первенца. Новоиспеченные родители невероятно счастливы. Пока они не показали малыша общественности и не назвали его имя.
Отец герцогини Меган гордится тем, что его внук родился в королевской семье. Мужчина выразил уверенность в том, что в будущем он будет с достоинством служить британскому народу, передает The Sun. Томас также надеется, что в скором времени он наконец познакомится с мужем дочери и их сыном.