Экс-мэр Риги Ушаков стремительно теряет голоса избирателей

Три недели осталось до выборов в Европарламент. Латвийские партии активно проводят агитацию среди избирателей. Статистика показывает, что большинство граждан Латвии склоняется к партии «Для развития. За!», а «русский» экс-мэр и его партия «Согласие» резко теряют голоса избирателей. Почему же так происходит?

Действительно, партию г-на Ушакова готовы поддержать всего 14% граждан Латвии. Еще в октябре прошлого года, когда состоялись очередные выборы в Сейм, то за партию «Согласие» голосовало более 30% избирателей. Что произошло с партией? Почему граждане Латвии перестают доверят этой партии? Комментирует ситуацию политолог Янис Григалис.

«Данная ситуация закономерна. Среди русскоязычных партий, конечно, предпочтение многие отдают «Русскому союзу Латвии». Рейтинг, например, РСЛ вырос на 1,9 %. И продолжает расти. И это понятно: они реально действуют. Активно выступают за русский язык, проводят митинги, отстаивают памятник Освободителям. И при этом у них не особо густо с финансами на рекламу. А теперь, что мы видим у партии «Согласие»? Обыски, суды, скандалы. Поймите, люди чувствуют ложь. И видят не совсем достойное поведение экс-мэра. Очередной скандал с Рижской думой по поводу очередного моста в Риге. Он же держится на честном слове. Я не могу понять, а сколько лет можно его ремонтировать? Лично я, простите, обхожу стороной этот мост! Начинает выползать на поверхность то, что творила правящая партия в Рижской думе. Кстати, «Согласие» не скупится сейчас на агитацию избирателей. Они задекларировали 164 835 евро. А 61% от этой суммы уже потратили на рекламу. Получается, что деньги на пиар находятся, а починить дороги – нет? Я думаю, что сам г-н Ушаков попадет в ЕП. А остальные его не волнуют. Что тут говорить?»