В Казахстане пикет с пустым плакатом показал маразм власти

На днях сотрудники правоохранительных органов города Уральска Республики Казахстан задержали молодого человека Аслана Сагутдинова с пустым плакатом. Активист рассказал журналистам, что в ближайшее время он будет арестован.



По его словам, казахи живут не в демократической стране. Даже если на плакате не оказалось никаких надписей, человек всё равно подвергается преследованию. Скорее всего, Казахстан встанет на путь Северной Кореи, предположил молодой оппозиционер.



Одиночный пикет молодого человека продлился не более пяти минут. Отсутствие надписей на плакате сначала привело сотрудников полиции в замешательство, однако его всё равно задержали. В отделении парня около получаса заставляли сделать надпись на плакате для оформления административного правонарушения.



Потом активиста решили отпустить под подписку, однако через день его привлекли за нарушение законодательства страны по факту проведения митингов и демонстраций. Правоохранительные органы посчитали, что активист Сагутдинов с плакатом собирает людей на площади для проведения несанкционированного митинга.



Правонарушением стало высказывание молодого человека об отсутствии демократии в стране. В настоящее время административное дело находится на рассмотрении в прокуратуре. Маразм в стране заметно крепчает.



