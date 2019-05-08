СМИ: на юге Сицилии продают дома за 1 евро

В СМИ появилась информация о том, что на юге Сицилии продают 100 заброшенных объектов недвижимости за 1 евро каждый. Согласно последним данным, для желающих приобрести дом есть лишь одно условие.

Столь низкая цена доступна для тех людей, которые готовы полностью отремонтировать здание в течение года, передает в среду, 8 мая, RT.

Отмечается, что в ходе приобретения недвижимости с покупателем заключается договор, согласно которому, собственник утратит гарантийный депозит в размере 7 тысяч евро, если не выполнит взятые на себя обязательства по ремонту, уточняет издание The Sun. Подчеркивается, что сицилийские власти готовы предоставить людям, купившим дома, помощь инженеров и архитекторов.