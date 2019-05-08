Топ-7 вероятных причин Третьей мировой войны опубликовали в сети

Обозначены основные причины, из-за которых может разгореться Третья мировая война. Этому вопросу посвящена публикация, которая некоторое время назад появилась в российском интернет-сегменте.

В составленный сайтом basetop.ru топ-7 вероятных причин нового глобального конфликта вошли:

1. нехватка продуктов питания на Земле;

2. противостояние между крупными государствами;

3. дефицит водных ресурсов;

4. исчерпание невозобновляемых источников энергии;

5. вспышка смертельно опасного заболевания;

6. развитие информационных технологий;

7. гонка вооружений.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в прессе выявили «последний шанс» Соединенных Штатов не проиграть возможную войну Российской Федерации и Китаю.