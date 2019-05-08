Топ-7 вероятных причин Третьей мировой войны опубликовали в сети
8 мая 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначены основные причины, из-за которых может разгореться Третья мировая война. Этому вопросу посвящена публикация, которая некоторое время назад появилась в российском интернет-сегменте.
В составленный сайтом basetop.ru топ-7 вероятных причин нового глобального конфликта вошли:
1. нехватка продуктов питания на Земле;
2. противостояние между крупными государствами;
3. дефицит водных ресурсов;
4. исчерпание невозобновляемых источников энергии;
5. вспышка смертельно опасного заболевания;
6. развитие информационных технологий;
7. гонка вооружений.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в прессе выявили «последний шанс» Соединенных Штатов не проиграть возможную войну Российской Федерации и Китаю.