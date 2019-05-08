В киевском штабе сообщили о боях в Донбассе и новых потерях военных Украины

В зоне конфликта в Донбассе произошли боестолкновения, в результате которых украинские военные понесли новые потери. Об этом сообщили в штабе силовой операции Киева в регионе.

В информации, распространенной штабом, говорится, что 7 мая огонь, в частности, открывался в районе Авдеевки и Водяного. По данным киевской стороны, в результате действий противника погиб один украинский военный, еще двое получили ранения, пишет интернет-издание «Русская весна».

В Донбассе с весны 2014 года продолжается вооруженное противостояние между сторонниками независимости региона и подконтрольными Киеву силовиками. Ранее на текущей неделе сообщалось, что член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал действия властей Украины в направлении «обезлюдивания» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.