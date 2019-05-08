//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире 13+

В киевском штабе сообщили о боях в Донбассе и новых потерях военных Украины

8 мая 2019, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

В киевском штабе сообщили о боях в Донбассе и новых потерях военных Украины
фото: globallookpress.com

В зоне конфликта в Донбассе произошли боестолкновения, в результате которых украинские военные понесли новые потери. Об этом сообщили в штабе силовой операции Киева в регионе.

Клинцевич назвал действия киевской власти в направлении «обезлюдивания» ДНР и ЛНР

Клинцевич назвал действия киевской власти в направлении «обезлюдивания» ДНР и ЛНР

В информации, распространенной штабом, говорится, что 7 мая огонь, в частности, открывался в районе Авдеевки и Водяного. По данным киевской стороны, в результате действий противника погиб один украинский военный, еще двое получили ранения, пишет интернет-издание «Русская весна».

В Донбассе с весны 2014 года продолжается вооруженное противостояние между сторонниками независимости региона и подконтрольными Киеву силовиками. Ранее на текущей неделе сообщалось, что член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал действия властей Украины в направлении «обезлюдивания» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ДЦ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

Машина посла Канады "застряла" на размытых дождями украинских дорогах

Машина посла Канады "застряла" на размытых дождями украинских дорогах

Посол Канады на Украине Роман Ващук прокатился на автомобиле по Черкасской области страны и поделился впечатлениями. Согласно последним данным, в какой-то момент машина дипломата застряла на "грунтовке".

//В мире

Сергей Лавров осадил журналиста CNN

Сергей Лавров осадил журналиста CNN

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осадил журналиста CNN, который спросил, есть ли у России возможности остановить "интервенцию США в Венесуэле", если Вашингтон решится на такой шаг.

//Политика

В Кремле не исключили, что Путин примет госсекретаря США после переговоров с Лавровым

В Кремле не исключили, что Путин примет госсекретаря США после переговоров с Лавровым

В Кремле не исключают, что российский лидер Владимир Путин примет госсекретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео после его переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Сочи.

//Политика

Порошенко отправил в отставку командующего Нацгвардией Украины

Порошенко отправил в отставку командующего Нацгвардией Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.

//В мире

Армия ДНР показала на видео разрушения после «праздничной» атаки ВСУ в Донбассе

Армия ДНР показала на видео разрушения после «праздничной» атаки ВСУ в Донбассе

Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео, на котором запечатлены разрушения в поселке Еленовка после «праздничных» обстрелов украинских силовиков. Ролик доступен для просмотра на YouTube.

//Новости СМИ2

//Общество

"Прогрессирующий козёл"

"Прогрессирующий козёл"

5 мая в аэропорту Шереметьево сгорел вместе с пассажирами самолёт Суперджет-100. Ни одна авиакатастрофа не вызывала у меня такую бурю негодования и возмущения, как эта. Конечно, комиссия разберётся во всех деталях произошедшего.

//Общество

Штраф за превышение могут привязать к доходу автомобилиста

Штраф за превышение могут привязать к доходу автомобилиста

В Москве допускают, что штраф за превышение максимально допустимой скорости может быть привязан к доходу водителя автомобиля. Об этом заявил заместитель начальника ЦОДД Москвы Александр Евсин.

//Шпионаж

Сергей Лазарев провел первую репетицию на площадке конкурса "Евровидение" в Тель-Авиве

Сергей Лазарев провел первую репетицию на площадке конкурса "Евровидение" в Тель-Авиве

Известный российский артист Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение", во вторник, 7 мая, провел первую репетицию на площадке смотра в Тель-Авиве.

//Спорт

Евгения Медведева заболела в разгар тура по Канаде

Евгения Медведева заболела в разгар тура по Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева заболела прямо в самый разгар гастрольного тура по Канаде. Об этом юная спортсменка рассказала подписчикам в своем аккаунте в соцсети Instagram.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

В киевском штабе сообщили о боях в Донбассе и новых потерях военных Украины

В киевском штабе сообщили о боях в Донбассе и новых потерях военных Украины

В зоне конфликта в Донбассе произошли боестолкновения, в результате которых украинские военные понесли новые потери. Соответствующую информацию распространил штаб силовой операции Киева в регионе.

//Шоу-бизнес

Некоторых пользователей сети возмутили "барские замашки" Светланы Лободы

Некоторых пользователей сети возмутили "барские замашки" Светланы Лободы

Некоторых пользователей сети возмутили "барские замашки" певицы Светланы Лободы, которые она продемонстрировала на видео, опубликованном в Instagram. Ролик снят в гримерке артистки во время концерта.

//В мире

Тегеран объявил о приостановке выполнения части обязательств в рамках ядерной сделки

Тегеран объявил о приостановке выполнения части обязательств в рамках ядерной сделки

Иранский лидер Хасан Роухани заявил, что в среду, 8 мая, Тегеран направил странам-членам соглашения по иранской ядерной программе письма с сообщением о приостановке выполнения части обязательств.

//Общество

Возможные изменения в ТК могут оказаться неудобными для работников

Возможные изменения в ТК могут оказаться неудобными для работников

Возможная поправка в Трудовой кодекс может изменить правила увольнения работодателем сотрудника в том случае, если занимаемая им должность сокращена. Новые правила будут удобнее для бизнесменов, при этом комфорт работников остаётся под вопросом.

//В мире

Двое детей скончались после наезда автомобиля на группу воспитанников детсада в Японии

Двое детей скончались после наезда автомобиля на группу воспитанников детсада в Японии

В среду, 8 мая, стало известно, что двое маленьких детей скончались в больнице после наезда автомобиля на группу воспитанников детского сада в Японии. Ранее сообщалось о пятнадцати госпитализированных.

//Происшествия

На Алтае при сходе лавины погибли семь человек

На Алтае при сходе лавины погибли семь человек

Утром в среду, 8 мая, в СМИ появилась информация о том, что в горах Алтая погибли семь туристов из Новосибирска. Согласно последним данным осведомленных источников, это произошло из-за схода лавины.

//Политика

На Украине предложили отделить свою территорию от России ядерными минами

На Украине предложили отделить свою территорию от России ядерными минами

На Украине военный эксперт Игорь Козий предложил разместить на границе с Россией ядерные мины, которые будут служить заграждением. При этом мужчина отметил, что факт установки мин нужно держать в тайне, передаёт КП.

//Происшествия

Источник: "Аэрофлот" 14 лет будет начислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

Источник: "Аэрофлот" 14 лет будет начислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

Российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует в течение четырнадцати лет перечислять зарплату погибшего в катастрофе в московском аэропорту Шереметьево бортпроводника Максима Моисеева его семье.

//Происшествия

На Камчатке двое детей сожгли дом пенсионера

На Камчатке двое детей сожгли дом пенсионера

На Камчатке двое детей подожгли сухую траву и в результате спалили дом пенсионера. Огонь быстро перекинулся на постройки, спасти их не удалось, сообщили в службе МЧС по региону.

//Шоу-бизнес

Актер Андрей Мерзликин заявил, что незаконно пересек в поле украинскую границу

Актер Андрей Мерзликин заявил, что незаконно пересек в поле украинскую границу

Известный российский актер Андрей Мерзликин, которому Киев запретил въезд на территорию Украины, сделал признание. По словам артиста, он пересек государственную границу страны в рапсовом поле.

//Шоу-бизнес

Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной

Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной

Настасья Самбурская ранее уже заявляла, что планирует закончить свою карьеру в малом драматическом театре на Малой Бронной. Девушка планировала доработать сезон, но сделать это ей не удалось.

//Политика

Немецкий журналист: «США уже вовсе не союзники, а недруги»

Немецкий журналист: «США уже вовсе не союзники, а недруги»

В Германии журналист Даниэль Бресслер оценил последствия внезапно сорвавшейся встречи госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео с немецким канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом.

//В мире

В Японии машина протаранила группу воспитанников детского сада

В Японии машина протаранила группу воспитанников детского сада

В японском городе Оцу автомобиль протаранил группу воспитанников детского сада. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося пострадали пятнадцать человек.

//В мире

В Крыму заявили, что оставшиеся на полуострове украинские МиГ-29 напоминают "хромых уток"

В Крыму заявили, что оставшиеся на полуострове украинские МиГ-29 напоминают "хромых уток"

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил состояние истребителей МиГ-29 ВВС Украины, которые остались в Крыму с 2014 года. По словам политика, они представляют собой жалкое зрелище.

//Происшествия

В СМИ попала расшифровка переговоров диспетчеров и пилота Superjet

В СМИ попала расшифровка переговоров диспетчеров и пилота Superjet

Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в аэропорту Шереметьево в минувшее воскресенье.

//Шоу-бизнес

Родители звезды "Игры престолов" запрещают ей смотреть этот сериал

Родители звезды "Игры престолов" запрещают ей смотреть этот сериал

Актриса Бэлла Рэмси, исполнившая роль Лианны Мормонт, пожаловалась журналистам на то, что родители не разрешают ей смотреть сериал "Игра престолов". Об этом сообщило издание Metro.

//Общество

В РФ упростят процедуру признания инвалидности

В РФ упростят процедуру признания инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о скором утверждении новых правил установления инвалидности, которые переведут многие процедуры в режим "онлайн" и сократят сроки.

//Политика

Памела Андерсон навестила в тюрьме Джулиана Ассанжа

Памела Андерсон навестила в тюрьме Джулиана Ассанжа

Актриса, благотворитель и модель Памела Андерсон навестила вместе с главным редактором Wikileaks его основателя - Джулиана Ассанжа - в лондонской тюрьме и призвала освободить его.

//Новости партнеров

//Армия

Опубликованы секретные документы об освобождении Севастополя

Опубликованы секретные документы об освобождении Севастополя

Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Севастополя от гитлеровцев в 1944 году: оперативные сводки и журнал боевых действий войск Приморской армии.

//Общество

Минтруд подготовил график праздничных дней в 2020 году

Минтруд подготовил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных дней в 2020 году. Об этом во вторник, 7 мая, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

//Общество

В Кремле почтили память героев Великой Отечественной войны

В Кремле почтили память героев Великой Отечественной войны

В Государственном Кремлёвском Дворце прошёл V гала-концерт акции «Спасибо за верность, потомки!». Художественный руководитель – легендарный актёр Василий Лановой.

//Общество

ТОП-5 самых горячих моделей Plus Size

ТОП-5 самых горячих моделей Plus Size

В современном фэшн-бизнесе места хватает всем: как, возможно, уже приевшимся худышкам-"вешалкам", так и моделям плюс сайз. Интерес к последним с каждым днем растет - бодипозитив в моде.

//Общество

В Севастополе строители Балаклавской ТЭС на собственные деньги открыли памятник освободителям города-героя

В Севастополе строители Балаклавской ТЭС на собственные деньги открыли памятник освободителям города-героя

Севастополе строители Балаклавской ТЭС, которая недавно была запущена в работу, на собственные деньги открыли памятник освободителям города-героя. Также, как сообщили в пресс-службе городского правительства, на территории ТЭС был открыт музей.

//Общество

Психолог объяснил почему люди смеялись, наблюдая за жесткой посадкой самолета SSJ-100 в Шереметьево

Психолог объяснил почему люди смеялись, наблюдая за жесткой посадкой самолета SSJ-100 в Шереметьево

Служба безопасности аэропорта Шереметьево проверила обстоятельства, которые были на скандальном видео. Предполагалось, что диспетчеры аэропорта смеялись над горящим самолетом в ролике. Об этом сообщает «Лента.ру».

//Новости СМИ2

//Политика

Луценко оправдал Порошенко, не явившегося на допрос

Луценко оправдал Порошенко, не явившегося на допрос

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко оправдал очередную неявку действующего президента страны Петра Порошенко на допрос по делу о расстрелах неотложными государственными делами.

//В мире

Клинцевич назвал действия киевской власти в направлении «обезлюдивания» ДНР и ЛНР

Клинцевич назвал действия киевской власти в направлении «обезлюдивания» ДНР и ЛНР

Франц Клинцевич отреагировал на слова украинского депутата Семена Семенченко, который призвал «обезлюдить» Донбасс. Соответствующие заявления представитель Совета Федерации сделал в разговоре с журналистами.

//Общество

Более 120 тысяч фотографий фронтовиков внесены в мультимедийную галерею «Дорога памяти»

Более 120 тысяч фотографий фронтовиков внесены в мультимедийную галерею «Дорога памяти»

Более 120 тысяч фотографий фронтовиков загрузили посетители сайта «Дорога памяти» за две недели его работы. Весь информационный массив войдет в одноименную мультимедийную галерею филиала Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, который будет создан на территории Главного храма ВС России в Подмосковье.

//Общество

На улицах Москвы сняли перекрытия по случаю репетиций Парада

На улицах Москвы сняли перекрытия по случаю репетиций Парада

Движение автотранспорта восстановлено в центре российской столицы после завершения генеральной репетиции Парада Победы. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

//Общество

Владимир Жириновский о трагедии в аэропорту Шереметьево

Владимир Жириновский о трагедии в аэропорту Шереметьево

Трагедия в аэропорту «Шереметьево» унесла жизнь 41 человека. Почему произошла трагедия? Сейчас в этом разбираются эксперты Межгосударственного авиационного комитета и следователи. Профессионалы разберутся. Но горе затронуло многих.

//Авто

В ЦОДД рассказали о самых популярных маршрутах такси в Москве

В ЦОДД рассказали о самых популярных маршрутах такси в Москве

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) со ссылкой на данные городской интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы рассказали, куда чаще всего в российской столице ездят на такси.

//Новости МирТесен

//В мире

Выложено видео удара российского Су-35 по боевикам в Сирии после атаки с земли

Выложено видео удара российского Су-35 по боевикам в Сирии после атаки с земли

В сети некоторое время назад появилась видеозапись, на которой запечатлен удар истребителя ВКС России по боевикам в сирийской провинции Идлиб. Данный ролик доступен для просмотра на YouTube.

//Общество

Повреждение «чёрного ящика» SSJ-100 авиаконструктор посчитал странным

Повреждение «чёрного ящика» SSJ-100 авиаконструктор посчитал странным

«Черный ящик» самолета Sukhoi Superjet 100 подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьёзные повреждения. Об этом сообщает Межгосударственный авиационный комитет.

//В мире

Потерям от снижения торговли с Россией ужаснулись на Украине

Потерям от снижения торговли с Россией ужаснулись на Украине

Из-за падения объемов торговли с Россией Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва. Об этом сообщает Capital TV.

//В мире

Порошенко огласил цифру потерь украинских силовиков за пять лет войны в Донбассе

Порошенко огласил цифру потерь украинских силовиков за пять лет войны в Донбассе

На Украине назвали цифру потерь киевских силовиков за пять лет военного конфликта на территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал Петр Порошенко, действующий президент бывшей советской республики.

//В мире

Экс-мэр Риги просит суд оценить уголовную ответственность латвийского министра

Экс-мэр Риги просит суд оценить уголовную ответственность латвийского министра

Не утихает скандал между экс-мэром Риги Нилом Ушаковым и министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце, который отстранил главу Рижской думы от занимаемой должности.

//Общество

Самая красивая женщина-сантехник живёт в Великобритании

Самая красивая женщина-сантехник живёт в Великобритании

В Великобритании обнаружили самую красивую женщину-сантехника. Ей стала 30-летняя англичанка Карли Гэйл. Девушка признаётся, что повышенное внимание к ней из-за её работы стимулирует регулярно ухаживать за своей внешностью.

//Общество

О характере интима с мужчиной многое скажут его... носки

О характере интима с мужчиной многое скажут его... носки

Как поется в известной песне, люди всегда желают знать, что будет дальше - так уж они устроены. Особенно женщины. А потому существует масса способов выяснить, каков будет мужчина в постели.

//В мире

В Донбассе уничтожили командира взвода разведки морской пехоты армии Украины

В Донбассе уничтожили командира взвода разведки морской пехоты армии Украины

В Донбассе уничтожили командира взвода разведки 137-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины Иван Сакаля. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Злой рок: женщина потеряла мужа и ребенка в катастрофе с Суперджетом и племянницу в колледже в Керчи

Злой рок: женщина потеряла мужа и ребенка в катастрофе с Суперджетом и племянницу в колледже в Керчи

Женщина, потерявшая в авиакатастрофе в Шереметьево мужа и ребенка, в октябре пережила еще одну трагедию. Тогда ее племянница погибла при нападении на Керченский политехнический колледж.

//Происшествия

В курской школе во время урока рухнул потолок

В курской школе во время урока рухнул потолок

В одной из школ города Курска во время урока в учебном кабинете обрушился гипсокартонный потолок. Видео инцидента попало в Сеть, где рассказали, что всё произошло, когда ученик отвечал возле доски и находился под рухнувшими гипсокартонными плитами.

//Общество

Мужчина в Сети продемонстрировал «варварский» способ поедания наггетсов

Мужчина в Сети продемонстрировал «варварский» способ поедания наггетсов

Житель Луизианы вызвал негодование у пользователей Сети своим рассказом о том, как он предпочитает есть наггетсы. Люди обвинили мужчину в кощунственном отношении к еде.

//Здоровье

Два предполагаемых признака приближения смерти назвали зарубежные исследователи

Два предполагаемых признака приближения смерти назвали зарубежные исследователи

Зарубежные исследователи выявили два признака, которые могут свидетельствовать о приближении смерти. Об этом рассказывается в публикации, выложенной некоторое время назад в российской блогосфере.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

У экс-министра Александра Ткачева отнимают бизнес?
2

Что случилось после войны с женщинами-сожительницами оккупантов и их детьми
3

Магомед Толбоев: пилоты Суперджета, как самоубийцы, сели на хвост!
4

"Прогрессирующий козёл"
5

Владимир Жириновский о трагедии в аэропорту Шереметьево

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры