Двое детей скончались после наезда автомобиля на группу воспитанников детсада в Японии

В среду, 8 мая, стало известно, что двое маленьких детей скончались в больнице после наезда автомобиля на группу воспитанников детского сада в Японии. Ранее сообщалось о пятнадцати госпитализированных.

Известно, что еще двое детей, пострадавших после наезда машины, находятся в крайне тяжелом состоянии, передает сегодня портал "Свободная пресса".

Происшествие случилось в городе Оцу, расположенном в японской префектуре Сига. После столкновения двух автомобилей на перекрестке один из них вылетел с дороги на тротуар и протаранил группу гулявших детсадовцев. За рулем обоих транспортных средств находились женщины, которых уже задержали сотрудники полиции.