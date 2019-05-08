В Японии машина протаранила группу воспитанников детского сада

В японском городе Оцу автомобиль протаранил группу воспитанников детского сада. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося пострадали пятнадцать человек.

Известно, что четверо воспитанников детсада в возрасте от двух до трех лет находятся в тяжелом состоянии без сознания. Как отмечает информационное агентство Киодо , происшествие случилось, когда дети были на прогулке. Перед тем, как сбить малышей, автомобиль врезался в другие машины.



Уточняется, что в больницах находятся тринадцать детей и два воспитателя. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.