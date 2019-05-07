Клинцевич назвал действия киевской власти в направлении «обезлюдивания» ДНР и ЛНР

Франц Клинцевич отреагировал на слова украинского депутата Семена Семенченко, который призвал «обезлюдить» Донбасс. Соответствующие заявления представитель Совета Федерации сделал в разговоре с журналистами.

Как отметил Клинцевич, ставший собеседником РИА Новости, киевские власти и без призывов Семенченко на протяжении последних пяти лет предпринимают усилия, направленные на «обезлюдивание» территорий, занимаемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Действиями в этом направлении являются постоянные обстрелы республик и их экономическая блокада, отметил российский сенатор.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине назвали цифру потерь подконтрольных Киеву военных с момента начала конфликта в Донбассе. По данному вопросу высказался президент страны Петр Порошенко.