Потерям от снижения торговли с Россией ужаснулись на Украине

Из-за падения объемов торговли с Россией Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва. Об этом сообщает Capital TV.

О печальных последствиях снижения торговли с Россией на Украине говорят уже не первый раз. Депутат Верховной Рады Украины рассказал, насколько украинцам необходима торговля с Россией. Об этом пишет НСН.

«Экономики страны уже почти нет, потому что, как оказалось на самом деле, при всей европейской интеграции основным партнером Украины была и остается Россия по многим группам товаров, начиная от транзита газа, заканчивая продуктами питания», - говорит экс-депутат.