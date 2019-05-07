Экс-мэр Риги просит суд оценить уголовную ответственность латвийского министра

Не утихает скандал между экс-мэром Риги Нилом Ушаковым и министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце, который отстранил главу Рижской думы от занимаемой должности.

Стало известно, что г-н Ушаков подал в суд иск об оспаривании решения министра 3 мая.

Экс-мэр сегодня рассказал СМИ, что существует не только иск, но и частная жалоба, которая усматривает просьбу оценить полномочия г-на Пуце. Вернее, не злоупотреблял ли министр своим положением.

Нил Ушаков утверждает, что Юрис Пуце сам присутствовал на заседании Рижской думы, как депутат. А это означает, что нынешний министр охраны среды прекрасно знал, что происходит.

«Пуце использует свое служебное положение и указывает совсем на другие вещи, чем год назад, когда был депутатом думы»,- пояснил Ушаков.

Юристы экс-главы Рижской думы выявили грубые нарушения в действиях министр и политическую подоплеку.

«Это доказывает не только саму суть решения, но и действия, которые за этим последовали. Например, журналистам г-н Пуце заявил, что если бы он распустил Рижскую думу, то партия «Согласие» снова победила бы на выборах, а я вновь бы стал мэром»,- заявил Нил Ушаков.

Возникает резонный вопрос: «А надо ли вам, Нил Валерьевич, кресло мэра? Или вы уже, простите, «намылились» в ЕП?»

Разумеется, правдивого ответа я не услышу!