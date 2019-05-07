Порошенко огласил цифру потерь украинских силовиков за пять лет войны в Донбассе

На Украине назвали цифру потерь киевских силовиков за пять лет военного конфликта на территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал Петр Порошенко, действующий президент бывшей советской республики.

Как пишет ТАСС, накануне Порошенко выступил по случаю Дня пехоты в Авдеевке Донецкой области. Глава государства отметил, что с момента начала вооруженного противостояния на востоке страны «мы потеряли 2 973 украинских воина из всех силовых ведомств». Президент совместно с военнослужащими почтил память о погибших минутой молчания.

Ранее во вторник сообщалось, что в зоне боевых действий в Донбассе уничтожили командира взвода разведки морской пехоты армии Украины.