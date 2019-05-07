В Донбассе уничтожили командира взвода разведки морской пехоты армии Украины

В Донбассе уничтожили командира взвода разведки 137-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины Иван Сакаля. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», 24-летний старший сержант получил пулевые ранения в ходе боестолкновения, произошедшего 1 мая в районе поселка Новотроицкое. Сакаля доставили в медицинское учреждение, где он через несколько дней скончался.

На востоке Украины с весны 2014 года продолжается вооруженное противостояние между силами ДНР и ЛНР и киевскими военными. Ранее сегодня сообщалось, что бывший украинский премьер-министр Николай Азаров обозначил условие возвращения Донецка и Луганска в состав страны.