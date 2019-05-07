Самая прекрасная женщина-сантехник работает в Великобритании

Самая красивая женщина-сантехник "нашлась" на днях в Великобритании. Она работает в английском городе Кру, графство Чешир. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что 30-летняя Карли Гэйл стала подрабатывать еще в 15 лет, так как помогала отцу-сантехнику. Как вспоминает Гэйл, ее папа однако не хотел, чтобы девушка посвящала себя этому ремеслу.

Но в итоге, поразмышляв, она все же решила продолжить семейный бизнес. Когда Карли пошла учиться в колледж, она оказалась единственной девушкой среди более чем двухсот молодых студентов.

Потому Гэйл уже привыкла к повышенному вниманию со стороны. Британка не только красива и умна, но и довольно успешна в своей профессии: работа сантехника приносит ей весьма приличные деньги.

Однако, по словам девушки, отношение людей к женщинам-сантехникам по-прежнему довольно предвзятое: клиенты не сразу верят, что она достаточно квалифицирована для качественного выполнения работ.









Фото: Daily Mail