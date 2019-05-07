Николай Азаров озвучил условие возвращения Донецка и Луганска в состав Украины

Для того чтобы вернуть Донецк и Луганск в состав Украины, киевским властям необходимо отказаться от курса на вступление в Североатлантический альянс. Такой точки зрения придерживается бывший глава правительства соседнего государства Николай Азаров.

«Если руководство Украины будет и дальше рассказывать о том, что оно идет в НАТО, народ Донбасса в ту сторону не пойдет, это однозначно», - отметил Азаров на видео, размещенном на его YouTube-канале.

В Донбассе с весны 2014 года продолжается военный конфликт между сторонниками независимости региона и киевскими силовиками. Ранее во вторник сообщалось, что в сеть выложили видео с последствиями «праздничной» атаки армии Украины по поселку Еленовка, который контролируют власти непризнанной ДНР.