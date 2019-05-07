Армия ДНР показала на видео разрушения после «праздничной» атаки ВСУ в Донбассе

Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео, на котором запечатлены разрушения в поселке Еленовка после «праздничных» обстрелов украинских силовиков. Ролик доступен для просмотра на YouTube.

Населенный пункт оказался под огнем 5 мая. Киевские военные применили против Еленовки тяжелое стрелковое оружие, а также станковые гранатометы. Боеприпасы, выпущенные Вооруженными силами Украины, ранили местного жителя и полностью уничтожили два дома.

«За пять лет войны уже стало традицией, что украинские боевики в майские праздники усиливают обстрелы республики. В этом году атаки отличаются особой интенсивностью», - отметил побывавший в Еленовке военный корреспондент ДНР Олег Никитин.

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