Иран заминируют Ормузский пролив, если мир перестанет покупать у него нефть

Американцы полностью запретили другим странам покупать иранскую нефть. Тегеран не намерен оставлять это без последствий. Среди возможных мер – блокирование судоходства через Ормузский пролив.



Вооружённые силы Ирана имеют весьма своеобразную структуру и насчитывают более 700 тыс. человек. Но иранцы не стремятся к прямому столкновению ни с Израилем, ни с США, ни даже с Саудовской Аравией. Но есть граница, за которую они не отступят. Если их туда попытаются оттеснить силой – ответ будет обязательно. Однако в Вашингтоне этого, похоже, не понимают.



Что иранцы могут сделать? Они в ответ уже тоже объявили армию США террористической организацией. Иранцы будут отлавливать даже тех, кто только приблизится к границе территориальных вод. Нельзя исключать и получения карт-бланша от руководства страны на проведение диверсий против американцев в регионе.



Что до блокирования Ормузского пролива, то сделать это Иран действительно может. Ширина 195-километрового пролива в узком месте – всего 54 км. Вдобавок там имеется несколько крупных островов и куда больше мелких. Они принадлежат в основном Ирану. За ними очень удобно прятать флотилии ракетных и прочих боевых катеров, ставить батареи береговых ПКРК и средства ПВО. Равно как делать это и на самом берегу пролива с иранской стороны.



Первое, что сделают иранцы – забросают весь пролив минами. Начиная от самых примитивных – якорных времён царя Гороха и заканчивая относительно современными британскими и американскими конструкциями времён шаха. Есть и современные мины китайской и северокорейской разработки. Их будет очень много. Да, флот США сможет их вытралить. Когда-нибудь. Если ему не будут мешать катера, ПКР и авиация противника – то это случится месяца через полтора. Сколько будет стоить к тому времени нефть?



Однако пока эти меры в ход пущены не будут. Начальник Генштаба армии Ирана генерал Багери заявил, что перекрытие произойдёт только «в ответ на действия враждебных сил». В частности, он отметил: «Если наша нефть не будет вывозиться через пролив – не будет и никакая другая».



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