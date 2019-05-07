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Вассерман определил «главное последствие» раздачи паспортов России в ДНР и ЛНР

7 мая 2019, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Вассерман определил «главное последствие» раздачи паспортов России в ДНР и ЛНР
фото: globallookpress.com

Отечественный политический консультант Анатолий Вассерман рассказал, к чему приведет введение упрощенной процедуры получения гражданства России жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

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Украинский генерал обозначил возможный срок остановки боевых действий в Донбассе

По словам Вассермана, «главное последствие» раздачи паспортов РФ в Донбассе состоит в том, что украинские националистические батальоны поостерегутся наносить военные удары по мирному населению. Как отметил аналитик, ставший собеседником РИА «SM-News», Москва «автоматически получает право» на защиту своих граждан. При этом Вассерман предрек, что до силового вмешательства России в ситуацию в Донбассе дело дойти не должно.

Ранее во вторник сообщалось, что украинский генерал Игорь Романенко обозначил срок, в течение которого можно остановить боевые действия на востоке страны.

 

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