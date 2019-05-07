Вассерман определил «главное последствие» раздачи паспортов России в ДНР и ЛНР

Отечественный политический консультант Анатолий Вассерман рассказал, к чему приведет введение упрощенной процедуры получения гражданства России жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

По словам Вассермана, «главное последствие» раздачи паспортов РФ в Донбассе состоит в том, что украинские националистические батальоны поостерегутся наносить военные удары по мирному населению. Как отметил аналитик, ставший собеседником РИА «SM-News», Москва «автоматически получает право» на защиту своих граждан. При этом Вассерман предрек, что до силового вмешательства России в ситуацию в Донбассе дело дойти не должно.

Ранее во вторник сообщалось, что украинский генерал Игорь Романенко обозначил срок, в течение которого можно остановить боевые действия на востоке страны.