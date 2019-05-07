Юго-Восток Украины могут заселить евреями из Израиля?

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев в своей авторской колонке в оппозиционной газете "Завтра" поделился своей версией того, что может произойти в ближайшее время на Донбассе.



По мнению Глазьева, новый президент Украины Владимир Зеленский может заселить освободившиеся от принявших гражданство России украинские земли евреями с Ближнего Востока. Постоянная война с Палестиной многим израильтянам уже надоела, почему бы не переехать на Украину? Тем более, что в своё время советское государство брало кредиты у США и богатых американцев под залог Крыма, на территории которого президент США Рузвельт и собирался создать Израиль. Но Сталин выплатил долг и американцам пришлось искать евреям другие палестины.



А в случае такого сценария Россия получит приток населения, Украина - окончание войны, а евреи - мирное спокойствие. Правда, политик не говорит о том, что будет с украинскими националистами, и сможет ли Зеленский обеспечить своим соплеменникам безопасность большую, чем в государстве Израиль?



Прогноз Сергея Глазьева появился после встречи Владимира Зеленского в Днепропетровске с местными раввинами. Некоторые наблюдатели сразу же посчитали, что советник Путина по экономическим вопросам просто "кукунулся" от жары.



