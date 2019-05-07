В СМИ выявили «последний шанс» США не проиграть вероятную войну России и Китаю

Вашингтон рискует проиграть вероятную войну с Российской Федерацией и Китаем. Такая оценка ситуации содержится в материале, появившемся на страницах американской прессы.

Как пишет журнал Foreign Policy, Соединенные Штаты ждет поражение в случае начала конфликта, если власти страны не изменят подход к обороне государства. «Последний шанс» США не проиграть потенциальную войну с Москвой и Пекином – претворение в жизнь новой стратегии национальной безопасности американского министерства обороны, процитировало публикацию журнала ИА REGNUM.

Ранее сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми спрогнозировал ответ Москвы в случае ракетного удара НАТО по России.