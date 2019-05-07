Министр иностранных дел России Сергей Лавров осадил журналиста CNN, который спросил, есть ли у России возможности остановить "интервенцию США в Венесуэле", если Вашингтон решится на такой шаг.

Сергей Лавров не стал отвечать, однако отметил, что некоторые утверждают, что CNN делают "фейковые новости", а теперь сотрудник данной компании задает "фейковый вопрос", передает утром во вторник, 7 мая, "Российская газета"

Таким образом, дипломат напомнил журналисту CNN о многочисленных постах президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, в которых тот обвиняет вышеуказанный телеканал в распространении ложной информации.