СМИ: тренировочная база террористов обнаружена на Шри-Ланке
7 мая 2019, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ утром во вторник, 7 мая, появилась информация о том, что полицейские Шри-Ланки обнаружили в центральной части страны тренировочную базу террористов. Она находилась в городе Нувара-Элия.
Предполагается, что на этой базе проходили обучение не менее 38 человек, в частности, непосредственный организатор взрывов в столице Шри-Ланки Коломбо, передает новостной портал Adaderana. Владельца двухэтажного здания к настоящему моменту задержали сотрудники полиции.
Напомним, в день празднования католической Пасхи на Шри-Ланке произошла серия терактов. В ходе взрывов погибли более 250 человек.