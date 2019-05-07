СМИ: тренировочная база террористов обнаружена на Шри-Ланке

В СМИ утром во вторник, 7 мая, появилась информация о том, что полицейские Шри-Ланки обнаружили в центральной части страны тренировочную базу террористов. Она находилась в городе Нувара-Элия.

Предполагается, что на этой базе проходили обучение не менее 38 человек, в частности, непосредственный организатор взрывов в столице Шри-Ланки Коломбо, передает новостной портал Adaderana. Владельца двухэтажного здания к настоящему моменту задержали сотрудники полиции.

Напомним, в день празднования католической Пасхи на Шри-Ланке произошла серия терактов. В ходе взрывов погибли более 250 человек.