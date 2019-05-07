Мадуро: США хотят получить природные богатства Венесуэлы

Мадуро подчеркнул, что глава США Дональд Трамп ищет в Венесуэле золото, алмазы, газ и другие материальные богатства, передает RT

Венесуэльский лидер также заметил, что его не волнует, как он войдет в историю страны, однако подчеркнул, что точно не станет предателем. Более того, Николас Мадуро убежден, что в Венесуэле не будет войны и военной интервенции, однако это не значит, что жители страны не готовятся защищать свою территорию.

"Венесуэла никогда не сдастся", – резюмировал политик.