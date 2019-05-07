Потери от разрыва торговых связей с РФ оценили на Украине

Саливон отметил, что если сравнивать 2018 год с 2013, то внешнеэкономическая торговля Украины с РФ сократилась более чем в три раза, а экспорт страны снизился более чем в четыре раза. При этом импорт из России упал чуть меньше чем в три раза, передает РИА "Новости"

Специалист отметил, что вышеуказанные данные не учитывают российский газ, который Киев приобретает в Словакии и других странах. Если принять во внимание, что и газ закупается в РФ, то и экспорт в Россию, и импорт из России снизились на 11,5 миллиарда долларов, что для Москвы меньше 0,8% ВВП, а для Украины – 10% ВВП.