На Украину перестанут пускать иностранцев с георгиевскими лентами

Въезд на территорию Украины на три года могут запретить всем, кто попытается провести через границу георгиевские ленты, рассказали в Государственной погранслужбе страны.

«Напоминаем, что изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты на Украине - это правонарушение», - рассказали в понедельник, 6 мая, в ведомстве.

На Украине уже два года действует запрет на публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевских лент. Нарушителям грозит штраф и конфискация лент, а при повторном нарушении может последовать арест, передаёт РИА Новости.