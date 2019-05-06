В Турции отменили итоги выборов мэра Стамбула

ЦИК Турции в понедельник приняла решение отменить результаты выборов в Стамбуле, на которых потерпел поражение экс-премьер Бинали Йылдырым - кандидат от Партии справедливости и развития.

Пост мэра в апреле занял представитель оппозиционной Народно-республиканской партии, он с перевесом в несколько тысяч голосов обошел кандидата от партии, которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным телеканала NTV, решение об отмене итогов было принято в ЦИК семью голосами против четырех. Кроме того, отмечается, что повторные выборы на должность мэра Стамбула пройдут в воскресенье, 23 июня.