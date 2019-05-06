У парламента Латвии состоится пикет ЛГБТ-сообществ

17 мая – международный день борьбы с гомофобией. Латвия не осталась в стороне: дабы привлечь внимание к проблеме ЛГБТ-сообществ состоится пикет у здания Сейма.

Молодежное общество «Протест» на пикете решило таким образом привлечь внимание депутатов и общественность к проблеме геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов. Общество «Протест» считает, что в Латвии существует дискриминация сексуальных меньшинств: власти страны бездействуют в решении этих проблем.

Место для своего протеста выбрали у здания парламента Латвии.

Чего хотят протестующие?

Чтобы власти Латвии проявили активные действия по защите прав своих граждан и изменений в законодательстве, призванных решить такие фундаментальные проблемы, как возможность регистрировать смену пола без принудительной стерилизации.

Подготовка к пикету у латвийских ЛГБТ-сообществ идет полным ходом: в социальных сетях они выбрали «своим» символом памятник Свободы, где женщина держит над головой три звезды. Правда вместо звезд у Милды (символ свободы) появился знак ЛГБТ-сообществ.

Разумеется, такое не могло понравиться многим жителям Латвии: граждане страны посчитали данный знак, как глумление над символом Латвии. Были поданы даже заявления в полицию.

Правоохранительные органы ответили, что символ Латвии – национальный гимн, символика страны, флаг.

Слово теперь за депутатами Сейма…