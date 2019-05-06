В Сирии боевики выпустили 36 снарядов по авиабазе Хмеймим
6 мая 2019, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]
Боевики в Сирии дважды обстреляли авиабазу Хмеймим из систем залпового огня, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон РФ Виктор Купчишин. Инциденты произошли утром и вечером.
По его словам, ПВО отразила атаку реактивными снарядами. Огонь велся из района населенного пункта Завия, находящегося в идлибской зоне деэскалации, пишет агентство ТАСС.
Всего было выпущено 36 реактивных снарядов. Управление огнем боевики вели с помощью беспилотника. Согласно последней информации, жертв и разрушений на авиабазе нет.