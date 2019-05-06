«Русский» мэр Риги обжаловал в суде решение о своем отстранении

Сегодня отдел общественных отношений Рижской думы опубликовал информацию о том, что экс-мэр Нил Ушаков обжаловал решение об его отстранении.

Напомним, что основанием для отстранения Ушакова с должности стали нарушения, допущенные им, как мэром Риги и представителем держателей долей капитала транспортного предприятия «Ригас Сатиксме». Решение было принято 5 апреля. У г-на Ушакова было 30 дней, чтобы подать иск в суд, чтобы отменить это решение. В самый последний момент экс-глава Рижской думы подал иск. Почему в последний момент?

Этот вопрос прокомментировал политолог Янис Григалис: «А что в этом удивительного? Я уже делал по этому поводу прогноз. В самый последний момент он подал иск, чтобы держать людей в напряжении. Да и перед избирателями он выглядит молодцом. Мол, я такой правильный и честный! Не мог подвести вас. Думаю, что г-н Ушаков имеет представление, что у него так уж и много шансов победить. Есть определенные факты его коррупции. Если проиграет, то гордо скажет: «Я делал все! Но не смог! Политика!» А если победит, то, вероятнее, уйдет сам с поста мэра. Думаю, что Рига ему надоела и он мечтает об ЕП. А избирателям, простите, будет втирать, что в ЕП он будет отстаивать интересы рижан. И поверят же те, кто далек от политики, и те, кто не умеет «напрягать» мозги. ЕП нет дело до рижан: там решают глобальные проблемы. А у Ушакова большие шансы попасть в ЕП. Он все для этого сделал».

Завтра, 7 мая, г-н Ушаков со своими адвокатами даст пресс-конференцию по данному вопросу.