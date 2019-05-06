Латвия хотела купить самолеты Sukhoi Superjet

В 2015 году самолеты Sukhoi Superjet собиралась купить латвийская национальная компания airBaltic. Латвия отказалась от этой идеи. Был громкий скандал.

Почему же Латвия ы 2015 году не купила российские самолеты?

Одна из причин – политическая. Если Латвия покупает эти самолеты, то поддерживает российский военпром, так как концерн «Сухой» специализируется на военной технике. А Латвия не может поддерживать военную промышленность.

Другая причина – качество самолета.

По данному вопросу четко и конкретно высказался в 2015 году эксперт по вопросам авиации, а ныне министр сообщений Латвии Талис Линкайтс.

«Самолеты Sukhoi Superjet – это своего рода Lada Kalina, экспортный вариант. По эффективности двигателей более чем на 5% хуже показатели, плюс то, что самолет относительно новый, и как все в России, все время какие-то недоделки, которые надо устранять, и это снижает эффективность самолета, меньше часов налета в воздухе».

Государство послушало мнение латвийских экспертов и отказалось от закупки данного типа самолета.

Справедливости ради отметим, что глава национальной компании airBaltic Мартин Гаусс рьяно защищал эти самолеты. По его мнению, они являлись экономичными, качественными и вполне достойными для Латвии.

Дело в том, что г-н Гаусс не является большим специалистом в авиации, но деньги считать умеет. И свою выгоду «добре знает». Дело в том, что Sukhoi Superjet стоил гораздо дешевле, чем самолеты канадской компании Bombardier. Безопасность пассажиров явно не беспокоила на тот момент г-на Гаусса.

2019 год. Трагедия о который узнал мир. Трагедия с данным типом самолета.

Что по данному поводу говорят латвийцы?

В социальных сетях жители Латвии активно обсуждают трагедию.

«Да, хотели впарить нам эти летающие гробы!»

«Хорошо, что наша авиакомпания не получила эти самолеты, ведь из-за санкций у них большие проблемы. Я говорил с пилотами гражданской авиации, которые имели позитивное мнение насчет «Суперджет» в плане управляемости, расхода топлива. Но сейчас…..»

«Надеюсь, Мартин Гаусс изменил свое мнение насчет этих самолетов?»

«Нужно запретить летать в Европу таким самолетам. Что мы ждем? Чтобы трагедия и у нас повторилась».

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в социальных сетях выразил соболезнование близким погибших в пожаре: «Глубокие соболезнования людям в Москве, потерявших своих близких и друзей в пожаре самолета «Аэрофлот».

В данном случае, для Латвии нет чужой беды. Есть трагедия, которая заставила содрогнуться и почувствовать чужую боль.

Почему сгорел Суперджет 100