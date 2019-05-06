Курс новоизбранного президента Украины на евроинтеграцию назвали утопией

В штабе Владимира Зеленского заявили о продолжении курса на вступление страны в НАТО и Евросоюз. Об этом говорит телеканал NewsOne.

Украинский политолог Олег Соскин назвал этот курс сомнительным. «О вступлении Украины в НАТО говорили и предыдущие руководители страны, в том числе экс-президент Виктор Ющенко и действующий глава государства Петр Порошенко, а также бывшие премьер-министры Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Николай Азаровю», - говорит эксперт.

Также политолог добавил, что курс на вступление Украины в НАТО – это словоблудие. «Если говорить о возможности вступления в Европейский союз, то, по сути, сегодня Украина эти критерии выполнить не может. И чтобы их выполнять, надо минимум 10-15 лет», - добавил эксперт. Об этом пишет НСН.