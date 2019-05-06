Кейт Миддлтон задумалась о четвёртом ребёнке

В то время, как супруга принца Гарри Меган Маркл ожидала своего первенца, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон задумалась о том, чтобы стать матерью в четвёртый раз.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон уже являются родителями троих детей: 5-летнего Джорджа, 4-летней Шарлотты и годовалого Луи. При этом леди Кейт не исключает возможности родить ещё одного ребёнка. Подруга герцогини рассказала, что Кейт всерьёз размышляет о четвёртом малыше, передаёт СтарХит. С другой стороны, близкие друзья принца Уильяма считают, что он не окажется против прибавления в семействе. При этом ни для кого не секрет, что Миддлтон тяжело даётся беременность. Три предыдущих раза Кейт приостанавливала свою публичную деятельность из-за сильного токсикоза и даже была госпитализирована.