Герцогиня Меган стала матерью

Днем в понедельник, 6 мая, стало известно, что герцогиня Сассекская Меган впервые стала матерью. Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что у супруги британского принца Гарри начались схватки.

Несколько минут назад на официальной страничке герцога и герцогини Сассекских в социальной сети Instagram была опубликована новость о рождении малыша. Согласно последним данным, бывшая американская актриса Меган Маркл подарила своему супругу сына.

Известно, что новорожденный мальчик весит чуть больше 3 килограммов. Отмечается, что новоиспеченная мать и ее сын чувствуют себя хорошо и благодарят всех за поддержку.