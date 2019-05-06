СМИ сообщают, что у жены принца Гарри начались схватки

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что супруга британского принца Гарри в ближайшие часы станет матерью. Согласно последним данным, сегодня рано утром у герцогини Меган начались схватки.

Информацию о скором появлении на свет нового члена королевской семьи предоставила корреспондент Sky News Рианнон Миллз, которая уточнила, что принц Гарри находится рядом со своей женой.

Впоследствии редактор новостей ITV Крис Шип поделился сообщением Букингемского дворца, которое подтверждает, что у Елизаветы II в ближайшее время появится еще один правнук. Предполагается, что в ближайшее время будет сделано официальное заявление о рождении ребенка.