Эксперт оценил планы Климкина предложить свою отставку Зеленскому

Политолог и экономист Александр Дудчак оценил намерение действующего министра иностранных дел Украины Павла Климкина предложить избранному президенту страны Владимиру Зеленскому свою отставку.

Дудчак полагает, что Зеленский вряд ли оставит человека из команды своего предшественника Петра Порошенко в составе кабинета министров. В беседе с RT эксперт отметил, что министра иностранных дел страны должен назначить именно президент. Политолог считает, что следует дождаться конкретных действий избранного украинского лидера.

Напомним, ранее Павел Климкин заявил, что планирует уйти в отставку сразу после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.