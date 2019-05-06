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Зеленский выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

6 мая 2019, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Шереметьево
фото: globallookpress.com
В понедельник, 6 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево. Трагедия произошла накануне.
 
По словам Зеленского, жизнь – это высшая ценность, которую необходимо беречь. Об этом напоминают потери на фронте, во время терактов и катастроф, заявил актер и политик. Владимир Зеленский добавил, что погибших нельзя вернуть, но о них нужно помнить, передает РИА "Новости".
 
Напомним, вечером, 5 мая, самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, после чего у него загорелись двигатели. Погиб 41 человек.
 
Почему сгорел Суперджет 100

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