Зеленский выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

В понедельник, 6 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево. Трагедия произошла накануне.

По словам Зеленского, жизнь – это высшая ценность, которую необходимо беречь. Об этом напоминают потери на фронте, во время терактов и катастроф, заявил актер и политик. Владимир Зеленский добавил, что погибших нельзя вернуть, но о них нужно помнить, передает РИА "Новости"

Напомним, вечером, 5 мая, самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, после чего у него загорелись двигатели. Погиб 41 человек.