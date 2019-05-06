Взрыв прогремел в Киеве

Утром в понедельник в Киеве прогремел взрыв. Согласно последней информации, в настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Очевидцы предоставили полицейским разные версии случившегося в бизнес-центре "Арена сити". Некоторые утверждают, что двое мужчин бросили неизвестный предмет, вследствие чего он взорвался. Согласно второй версии, женщина в красной куртке положила какие-то вещи, полила их неустановленным веществом, после чего они взорвались, передает РИА "Новости"

Отмечается, что в результате взрыва ни один человек не пострадал. Эксперты изучают данные, зафиксированные камерами видеонаблюдения.