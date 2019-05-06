В Кремле прокомментировали информацию о возможном визите Мадуро в Россию

В понедельник, 6 мая, в Кремле прокомментировали информацию о готовящемся визите президента Венесуэлы Николаса Мадуро на экономический форум в Санкт-Петербург. Ранее эти данные появились в СМИ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока не располагает какой-либо информацией по данному вопросу, передает РИА "Новости"

Ранее сегодня министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил журналистам, что Николас Мадуро может в следующем месяце посетить Россию и принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдет 6-8 июня в Северной столице.