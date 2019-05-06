Названа сумма доходов Петра Порошенко с начала 2019 года

В понедельник, 6 мая, стала известна сумма доходов действующего президента Украины Петра Порошенко с начала текущего года. Соответствующая информация содержится в декларации украинского лидера.

163 тысячи долларов были получены в качестве процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке. 66,3 тысячи долларов стали компенсацией за публикацию в СМИ материала о встрече Петра Порошенко с американским президентом Дональдом Трампом, так как текст оказался недостоверным.