Опубликовано видео с последствиями удара ВСУ по контролируемому ДНР Докучаевску

Выложено видео с последствиями артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по городу Докучаевску, который контролируется властями ДНР. Ролик доступен для просмотра на YouTube-канале пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 3 мая. Киевские военные атаковали Докучаевск из 152-мм гаубиц. Снаряды, выпущенные артиллерией ВСУ, повредили пять домов, около 500 местных жителей остались без газа и электричества.

Ранее в понедельник сообщалось, что отечественный эксперт Игорь Коротченко объяснил, почему бойцы ВСУ бросают раненых сослуживцев во время неудачных вылазок в Донбассе.