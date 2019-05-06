Десять требующих срочной помощи медиков симптомов нездоровья перечислили в сети

Названы десять симптомов нездоровья, требующих срочного вмешательства медиков. Данные сигналы организма перечислены в публикации, выложенной некоторое время назад в российской блогосфере.

Канал DOC.by в «Яндекс. Дзен» пишет, что вызывать скорую помощь нужно, если наблюдаются следующие признаки:

1. появившаяся в первый раз давящая боль за грудиной;

2. острые болевые ощущения в центре живота;

3. острая боль в животе, сопровождающаяся диареей;

4. кровь в моче;

5. рвотные массы с кровью;

6. кровь в кале;

7. сильная боль в пояснице;

8. сильная боль в правом подреберье;

9. головная боль или внезапное головокружение, если они сопровождаются нарастающей слабостью в конечностях, нарушениями речи и памяти;

10. удушье.

Ранее сегодня сообщалось, что специалисты обозначили симптомы, которые могут свидетельствовать о грядущем сердечном приступе.