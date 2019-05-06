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Посольство Италии выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

6 мая 2019, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Посольство Италии выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
фото: pixabay.com
Посольство Италии в Москве в понедельник, 6 мая, выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой, которая в воскресенье произошла в московском аэропорту Шереметьево. В ходе ЧП погиб 41 человек.
 
На страничке дипмиссии в Facebook отметили, что итальянская сторона скорбит в связи с авиакатастрофой в Шереметьево, которая повлекла за собой большое количество жертв. "Все наши мысли и участие сейчас с ними", – подчеркнули сегодня сотрудники посольства.
 
Напомним, вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" экстренно вернулся в аэропорт и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Со второй попытки воздушное судно смогло приземлиться. В ходе посадки подломились стойки шасси, а также загорелись двигатели.

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//Авторы АН

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