МИД Венесуэлы: Мы готовы победить и уничтожить любую армию

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что боливарианские вооруженные силы готовы дать отпор Соединённым Штатам, если те запланируют военное вмешательство во внутренние дела страны.

"Если они предпочтут военный путь, то у нас есть вооружённые силы, у нас есть народная милиция, есть народ, и мы готовы не только сопротивляться и вести борьбу, готовы победить и уничтожить любую армию, какой бы мощной она ни была. Не хотелось бы видеть такой сценарий", - передаёт слова дипломата RT.

Ранее 5 мая, глава МИД РФ провёл встречу с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, в ходе которой обсуждалась ситуация в Республике. Арреаса после встречи назвал Лаврова " братским министром".