В порт Одессы зашел британский военный корабль

В понедельник стало известно, что в порт Одессы в рамках сотрудничества Украины и Великобритании прибыл британский корабль ВМС ЕCHO. Об этом сообщили в пресс-службе украинских ВМС.

Согласно последней информации, речь идет о гидрографическом судне королевских ВМС Великобритании, передает сегодня РИА "Новости"

Отмечается, что в рамках данного визита запланировано проведение встречи командующего ВМС Украины с командиром британского корабля. Кроме того, будет проведен дружеский матч по регби между командами ВМС ВС Украины и ЕCHO. Предполагается, что 9 мая судно покинет Одессу.