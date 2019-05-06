Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского, но согласится ли с ним работать - не рассказал

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что подаст в отставку после вступления в должность новоизбранного президента Владимира Зеленского. По словам Климкина, есть "политическая культура". Согласно принятым правилам, он должен предложить новому президенту свою отставку, и он это сделает.

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"В политической культуре положено новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах, как внешняя политика и оборона", - сказал Климкин в понедельник.

Вопрос о том, останется ли он в правительстве при Зеленском, не поднимался. Климкин о своих планах не рассказал. Ранее украинский премьер Гройсман заявлял, что готов работать с любым президентом.

Президентская квота – это только два министра: иностранных дел и обороны. Только на эти назначения может повлиять новый президент, - передает РИА Новости. Поэтому правительство во главе с Владимиром Гройсманом, скорее всего, продолжит работать до избрания нового состава Рады и формирования новой коалиции.