Эксперт объяснил, почему бойцы ВСУ бросают раненых в ходе неудачных вылазок в Донбассе

Эксперт Игорь Коротченко объяснил, почему военные армии Украины бросают на поле боя раненых сослуживцев и оружие во время неудачных вылазок в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

Накануне в Народной милиции непризнанной ДНР сделали экстренное заявление о боестолкновении с диверсионно-разведывательной группой Вооруженных сил Украины. В результате перестрелки киевские военные отступили, бросив получившего ранение сослуживца и два автомата.

Подобные инциденты происходят в зоне конфликта в Донбассе регулярно. Как отметил Игорь Коротченко, ВСУ не славятся ни дисциплиной, ни ответственным отношением к выполнению ставящихся перед ними задач. По словам эксперта, ставшего собеседником ФАН, моральная дезорганизация и отсутствие войскового товарищества в армии Украины проявляются, в том числе, в несанкционированных вылазках и оставлении на поле боя раненых товарищей.