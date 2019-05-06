Помпео сопоставил испытание ракет в КНДР и встречу Ким Чен Ына с Путиным

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что КНДР провели испытания ракет после встречи главы КНДР Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, всё взаимосвязано.

"Вы видели, что это произошло сразу же после его визита в Россию. Сразу после того, как он поговорил с Владимиром Путиным, он принял решение предпринять такие действия. Мы всё ещё решаем, какой будет наша реакция", - заявил Помпео в эфире телеканала CBS.

Госсекретарь США добавил, что санкции против КНДР будут продолжать ужесточаться.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела испытательный запуск ракеты малой дальности. Южнокорейские военные утверждают, что пуск из района города и порта Вонсан был произведен в сторону Японского моря.