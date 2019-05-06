Эксперт оценил планы властей США направить авианосную группу в качестве сигнала Ирану

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин утром в понедельник, 6 мая, оценил намерение руководства США направить авианосную ударную группу как сигнал властям Ирана.

По мнению специалиста, такой шаг со стороны Вашингтона станет очередным актом демонстрации силы, но не более того. В разговоре с RT Константин Блохин отметил, что американцы "до маниакальности одержимы" мыслью о смене режима в Иране в течение последних сорока лет.

По словам эксперта, решение американской стороны направить авианосную ударную группу в качестве сигнала Тегерану может быть жестом солидарности с оппозицией внутри Ирана.