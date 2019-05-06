Предсказание экстрасенса о развязывании Трампом Третьей мировой появилось в СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в будущем развяжет Третью мировую войну. Об этом говорится в предсказании нигерийского экстрасенса Сильвестра Нманвока, опубликованном российскими СМИ.

Как пишет сайт Пятого канала, ясновидящей уверен в том, что Трамп является «пособником дьявола». Согласно прогнозу Нманвока, американский лидер развяжет глобальный конфликт после крупного террористического акта, в котором Вашингтон обвинит Россию и Северную Корею. Действия Трампа приведут к Третьей мировой, гибели миллионов людей, расколу США и тотальной диктатуре, полагает экстрасенс из Нигерии.

Ранее сообщалось, что в отечественной блогосфере выложили материал, где перечислены признаки, которые могут свидетельствовать о приближении новой мировой войны.