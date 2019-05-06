В Киеве назвали лучший сценарий возвращения республик Донбасса в состав Украины

В Киеве высказались по поводу возможного сценария возвращения самопровозглашенных республик Донбасса в состав Украины. Соответствующее заявление сделал представитель правительства соседнего государства Юрий Грымчак.

Как отметил чиновник, лучший вариант возвращения ДНР и ЛНР - миротворческая миссия под мандатом ООН с учетом ошибок, допущенных Хорватией в ходе операции против Сербской Краины. По словам Грымчака, «этот же опыт» можно будет использовать и для «освобождения» присоединившегося к РФ Крыма, пишет интернет-издание «Новороссия».

Ранее в понедельник сообщалось, что Леонид Кравчук, первый президент Украины, посоветовал избранному главе государства Владимиру Зеленскому два способа прекращения войны в Донбассе.